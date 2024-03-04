Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник

«В принципе, да», — сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста, отправится ли он в Россию завтра.
«Но, конечно, вы знаете, что, согласно дипломатической практике, я должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне. Но, по идее, это да», — уточнил гендиректор.
Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.