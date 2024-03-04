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Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник

ВЕНА, 4 мар — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен во вторник направиться с визитом в Россию, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.
Источник: © РИА Новости

«В принципе, да», — сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста, отправится ли он в Россию завтра.

«Но, конечно, вы знаете, что, согласно дипломатической практике, я должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне. Но, по идее, это да», — уточнил гендиректор.

Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.