США ждет судьба Римской империи, заявил Такер Карлсон

«Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти 2 тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан. Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона — по официальной статистике, с момента вступления в должность президента Джо Байдена», — сказал он.