Глава МИД Судана: соглашение о базе ВМФ РФ в стране рассмотрит новый парламент

«Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию. Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
По словам министра, решение по военной базе РФ является «особо чувствительным», поэтому и нужна ратификация парламента.
Ранее, 13 февраля, посол России в Хартуме Андрей Черновол сообщал, что Судану пока не удалось завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы ВМФ РФ в Порт-Судане на Красном море. Это связано, в частности, с роспуском парламента и внутриполитическим кризисом в стране, отметил тогда дипломат.
Соглашение о создании пункта Военно-морского флота России в Судане было подписано в декабре 2020 года. По условиям документа Россия сможет разместить на базе не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей.
Договор должен был действовать в течение 25 лет и автоматически продлиться еще на 10 лет, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.
Однако в июне 2021 года начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил о том, что его страна намерена пересмотреть соглашение. Тогда аль-Хусейн уточнил условие продления военного соглашения, а именно определение выгоды договора для Судана.
В феврале 2023 года власти Судана завершили пересмотр соглашения, предусматривающего размещение на территории страны российской военно-морской базы. Уточнялось, что Россия выполнила необходимые для заключения соглашения условия.