Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента

Больше половины опрошенных россиян (61%) отмечают, что совершенно точно примут участие в президентских выборах, ещё 13% — вероятнее всего примут участие. Всего 9% респондентов совершенно точно не примут участие в выборах.
В результатах опроса, опубликованных на сайте фонда, говорится что 90% россиян знают, когда состоятся ближайшие выборы президента России.
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.