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Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах президента

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Совершенно точно примут участие в выборах президента РФ 61% россиян, еще 13% — вероятнее всего примут участие, следует из данных опроса ФОМ.
Источник: © РИА Новости

Больше половины опрошенных россиян (61%) отмечают, что совершенно точно примут участие в президентских выборах, ещё 13% — вероятнее всего примут участие. Всего 9% респондентов совершенно точно не примут участие в выборах.

В результатах опроса, опубликованных на сайте фонда, говорится что 90% россиян знают, когда состоятся ближайшие выборы президента России.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 1—3 марта среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

социология