Путин по видеосвязи принял участие в открытии трех предприятий АПК

В Волхове Ленинградской области был открыт завод по производству аммофоса и водорастворимых удобрений. Он сможет производить до 800 тыс. т серной кислоты в год. Также была запущена утилизационная теплоэлектроцентраль с энергоустановкой, чтобы завод на 85% был обеспечен собственной генерацией. Помимо этого, было запущено производство особо чистого водорастворимого аммофоса для капельного полива, гидропоники и тепличного производства. Объем выпуска достигнет 46 тыс. т.