«Конечно, очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным. Но это аморально, низко, безнравственно. А что еще сказать?… Ожидаемо», — заявил Нарышкин в эксклюзивном интервью для «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».
Навальный, скончавшийся 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО), умер своей смертью, отметил директор СВР.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого.