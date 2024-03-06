Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

«Очень важная будет вторая половина дня. Сегодня Путин пообщается, будет большое общение с участниками фестиваля молодежи в центре “Сириус”, общение свободное, с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля. И ожидается также, что Путин обратится ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия», — рассказал Песков.