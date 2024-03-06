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Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Сириусе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и выступит на церемонии закрытия, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Источник: © РИА Новости

«Очень важная будет вторая половина дня. Сегодня Путин пообщается, будет большое общение с участниками фестиваля молодежи в центре “Сириус”, общение свободное, с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля. И ожидается также, что Путин обратится ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия», — рассказал Песков.

Песков отметил, что в подготовке такого широкомасштабного мероприятия задействованы молодые люди, Росмолодежь, огромный коллектив и много ведомств.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Путин Владимир