Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

«Очень важная будет вторая половина дня. Сегодня Путин пообщается, будет большое общение с участниками фестиваля молодежи в центре “Сириус”, общение свободное, с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля. И ожидается также, что Путин обратится ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия», — рассказал Песков.
Песков отметил, что в подготовке такого широкомасштабного мероприятия задействованы молодые люди, Росмолодежь, огромный коллектив и много ведомств.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.