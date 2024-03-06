Аксенов: Крым примет на реабилитацию семьи из новых регионов России

Крым готов принять на реабилитацию семьи из новых российских регионов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Руководитель региона встретился с заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой. Они обсудили вопросы социально-гуманитарной сферы. Речь, в частности, шла об организации оздоровления и отдыха детей из новых регионов в Крыму.
Кузнецова подчеркнула, что республика обладает большим рекреационным потенциалом. В пресс-службе главы Крыма отметили, что в регионе проходят оздоровление дети, пострадавшие от действий киевского режима. Кузнецова рассказала, что летом в Крым собираются привезти на отдых еще одну группу ребят.
Аксенов заверил, что крымские власти Крыма будут и дальше оказывать содействие в решении социальных и гуманитарных задач.
— В Год семьи особенно важно поддержать тех, кто пострадал в результате боевых действий, и мы готовы принять эти семьи на реабилитацию, — заявил глава региона.