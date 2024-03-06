Закон об SMS-повестках: что меняется для военнообязанных в Беларуси

За неявку именно в этих двух случаях (не во время обычного призыва на «срочку») после получения SMS грозит ответственность. Это может быть и «административка» по 26.1 КоАП — штраф до пяти базовых величин (на данный момент — до 200 рублей). Возможна и уголовная ответственность по статьям 434 и 435 УК: максимальный срок лишения свободы — семь лет.