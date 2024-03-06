Закон об SMS-повестках: что меняется для военнообязанных в Беларуси

В ближайшее время в Беларуси должно состояться официальное опубликование и вступление в силу закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности». Документ предусматривает ряд важных нововведений, в их числе и касающееся формы оповещения о необходимости явиться в военкомат.
За разъяснением того, как это будет происходить, Sputnik обратился в Палату представителей Национального собрания.
Мобилизация или военное время
В нижней палате парламента подчеркнули, что SMS-сообщение будет считаться официальным уведомлением лишь при определенных случаях.
«Официальным уведомлением SMS-сообщение будет являться исключительно при призыве на военную службу по мобилизации или в военное время».
За неявку именно в этих двух случаях (не во время обычного призыва на «срочку») после получения SMS грозит ответственность. Это может быть и «административка» по 26.1 КоАП — штраф до пяти базовых величин (на данный момент — до 200 рублей). Возможна и уголовная ответственность по статьям 434 и 435 УК: максимальный срок лишения свободы — семь лет.
SMS как способ информирования
Между тем, отметили в парламенте, SMS-оповещение в обычное время будет использоваться военкоматами как дополнительный способ информирования. Если гражданин явится после такого сообщения, то ему выдадут на руки бумажный документ.
«В случае неявки гражданина, проинформированного о необходимости явки в военкомат или орган государственной безопасности посредством SMS-сообщения, будут использованы иные способы вызова (например, повестка)».
Если оператор сотовой связи не обеспечит доставку SMS, то рискует понести наказание по статье 26.2 КоАП — до трех базовых (до 120 рублей). Если такое повторится дважды в течение года, штраф может быть от четырех до шести базовых (160 — 240 рублей).
Мобилизация
Другое новшество, отраженное в законе, позволит, по решению президента, брать на военную службу по контракту граждан, которые не подходят под критерии закона «О воинской обязанности и воинской службе».
То есть при необходимости можно будет привлечь на службу по контракту заключенных или тех, кто имеет судимость.
В Палате представителей ответили на вопрос Sputnik о том, изучался ли опыт частичной мобилизации, которая прошла в России в 2022 году, а также о мобилизации на Украине.
«Международный опыт при подготовке законопроекта изучался и был использован при выработке конкретных правовых норм».
Воинский учет
Поправки также повышают возраст постановки на учет в военкомате юношей — с 16 до 17 лет. Как пояснили в Палате представителей, это обусловлено практикой. Изменения, как считают в парламенте, позволят «максимально приблизить результаты медицинского освидетельствования граждан при приписке к их призыву».
Повышается и предельный возраст, до которого в запасе числятся военнообязанные женщины (кроме прапорщиков, мичманов или офицеров): с 45 до 48 лет. Это связано с тем, что в Беларуси увеличен предельный возраст для военной службы для женщин — до 48 лет. Имеются в виду солдаты, сержанты и старшины.
«Эти изменения (предельный возраст женщин в запасе — Sputnik) коснутся военнообязанных женского пола, не достигших на момент вступления в силу данного закона возраста 45 лет», — добавили в Палате представителей.
Еще одно нововведение — возмещение расходов на проезд к военкомату, которая будет работать в целом ряде случаев.
Аппарат усиления
Кроме того, законом вводится понятие «работы оборонного характера».
«Это будут любые работы, направленные на укрепление обороноспособности государства».
Появился и термин «аппарат усиления». Так будут называть граждан, которые привлекаются для помощи военкоматам и органам госбезопасности при оповещении, призыве и отправке мобилизованных.
«Вопросы, связанные с полномочиями аппарата усиления и критериями для отбора граждан в этот аппарат, будут урегулированы иными нормативными правовыми актами меньшей юридический силы», — рассказали в парламенте.