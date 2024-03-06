Путин назвал причины распада СССР

В послании Федеральному собранию в 2005 году Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». Позже он неоднократно повторял эту мысль. В 2019 году президент заявил, что причиной распада СССР стала неэффективная экономическая политика его руководства, которая отразилась и на политической сфере.