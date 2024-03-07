Кадыров опроверг существование рынка обмена военнопленных в России

Кадыров заявил, что Левицкий сдался в плен бойцам спецназа «Ахмат» в апреле 2023 года. «Наши ребята наткнулись на Вячеслава через десять дней, после того как его раненым бросили свои же сослуживцы. У него были перебиты ноги и обморожены руки, поэтому его оперативно доставили в Грозный, где ему оказали всю необходимую помощь», — объяснил глава Чечни. По словам Кадырова, из-за начавшейся гангрены ему пришлось ампутировать конечности.