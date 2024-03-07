Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции

«Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией», — предположил источник.