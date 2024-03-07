Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции

«Недавно стало известно, что ГК “Укрспецэкспорт” ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO “Navico”, “BSKey company”, TOO “ИГТ”, ИА “Сыздыков Т. С.”», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, киевскому режиму могут передать производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29.
«Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией», — предположил источник.
Тем не менее существует большой риск — дискредитировать союзнические отношения и «подкосить» выгодное для Астаны экономическое сотрудничество с Москвой за призрачные дивиденды, резюмировал он.