Медведев опроверг удар по кортежу Зеленского и премьера Греции в Одессе

Зампред Совебеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опроверг сообщения о том, что Россия нанесла удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса в Одессе накануне.
«Всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Вечером 6 марта Минобороны России сообщило, что военные нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы, где велась подготовка к применению морских дронов ВСУ.
Материал дополняется.