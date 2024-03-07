Казахстан опроверг сообщения о поставках оружия на Украину

Ранее о том, что Казахстан ведет переговоры с «Укрспецэкспортом» по поводу закупок продукции российского ВПК, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. В частности, речь шла о комплектующих к парашютно-тормозным системам для самолетов Су-24 и МиГ-29.