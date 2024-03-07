Казахстан опроверг сообщения о поставках оружия на Украину

Казахстан не поставляет вооружения на Украину, сообщило Минобороны страны в официальном телеграм-канале.
«Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с “Укрспецэкспорт” о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности», — сообщило министерство.
Ведомство отметило, что в Казахстане с 2022 года запрещен экспорт вооружения и военной техники.
«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», — заявило Минобороны страны.
Ранее о том, что Казахстан ведет переговоры с «Укрспецэкспортом» по поводу закупок продукции российского ВПК, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. В частности, речь шла о комплектующих к парашютно-тормозным системам для самолетов Су-24 и МиГ-29.