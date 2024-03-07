«Он исчез». В Финляндии забили тревогу после решения по России

Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы. Хельсинки открыли два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.