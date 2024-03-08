Президент Индии выдвинула тещу Сунака в парламент

Мурти — писательница, филантроп и председатель фонда Murty. Она получала государственные награды Падма Шри в 2006 году и Падма Бхушан в 2023 году. Она также была первой женщиной-инженером, которую взял на работу TATA Engineering and Locomotive Company (TELCO), крупнейший автопроизводитель в Индии.