«В больших масштабах». СМИ раскрыли зловещий план Германии против России

«Они их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время. И чтобы Германия лучше подготовилась к войне. Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?» — подчеркнул обозреватель.