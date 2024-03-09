Магаданский избирком рассказал о ходе досрочного голосования

С 25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента РФ в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах РФ, а также на рыболовецких судах, в оленеводческих бригадах, на метеостанциях и маяках, на предприятиях, расположенных вне населенных пунктов.
«За прошедшее время члены участковых комиссий посетили девять гидрометеостанций, пять маяков, девять отдаленных населенных пунктов, две дорожные дистанции, 32 прииска и карьера, пять оленеводческих бригад и баз. Кроме того, уже досрочно проголосовали и моряки на двенадцати судах, находящихся в плавании. Всего уже более десяти тысяч колымчан и гостей области смогли отдать свой голос за выбранного кандидата на пост главы государства», — говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.