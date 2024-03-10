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Захарова рассказала, что означает оговорка Байдена об Афганистане и Украине

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что президент США Джо Байден, перепутавший в интервью Афганистан с Украиной, на самом деле просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине.
Источник: Reuters

В интервью каналу MSNBC Байден заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем международной террористической группировки «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.

«Пишут, что “Байден перепутал Украину с Афганистаном”. Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все, — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», — написала Захарова.

* Террористическая организация, запрещена в России.

Байден Джо
Захарова Мария