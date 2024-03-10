Захарова рассказала, что означает оговорка Байдена об Афганистане и Украине

В интервью каналу MSNBC Байден заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем международной террористической группировки «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.