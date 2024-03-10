Эйсмонт: понятия «выходной» в графике президента не существует совсем

«График президента — это далеко не только публичные мероприятия. Это еще и ежедневные доклады руководителей разных органов власти, структур, предприятий и так далее. Эти доклады идут постоянно. Зачастую до позднего вечера. Понятия “выходной” в графике президента не существует совсем», — сказала пресс-секретарь.