Эйсмонт: понятия «выходной» в графике президента не существует совсем

«График президента — это далеко не только публичные мероприятия. Это еще и ежедневные доклады руководителей разных органов власти, структур, предприятий и так далее. Эти доклады идут постоянно. Зачастую до позднего вечера. Понятия “выходной” в графике президента не существует совсем», — сказала пресс-секретарь.
«Знаю точно, что разные наши должностные лица, начиная от руководителей силового блока и продолжая другими ветвями власти, докладывают президенту, в том числе в субботу и воскресенье, на постоянной основе. И это зачастую очень длительные доклады», — добавила Наталья Эйсмонт.