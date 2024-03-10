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Эйсмонт: понятия «выходной» в графике президента не существует совсем

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понятия «выходной» в графике президента Беларуси не существует совсем. Об этом журналистам телеканала «Беларусь 1» рассказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.
Источник: AP 2023

«График президента — это далеко не только публичные мероприятия. Это еще и ежедневные доклады руководителей разных органов власти, структур, предприятий и так далее. Эти доклады идут постоянно. Зачастую до позднего вечера. Понятия “выходной” в графике президента не существует совсем», — сказала пресс-секретарь.

«Знаю точно, что разные наши должностные лица, начиная от руководителей силового блока и продолжая другими ветвями власти, докладывают президенту, в том числе в субботу и воскресенье, на постоянной основе. И это зачастую очень длительные доклады», — добавила Наталья Эйсмонт.

Лукашенко Александр