Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ

«Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо. Никто не должен забывать, что Турецкая Республика — великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам», — заявил Гюлер газете Hürriyet, рассуждая о возможной реакции США и России на крупномасштабную трансграничную операцию Турции.