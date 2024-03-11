Турция заявила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ

ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада, сообщила ранее газета Hürriyet.
«Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо. Никто не должен забывать, что Турецкая Республика — великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам», — заявил Гюлер газете Hürriyet, рассуждая о возможной реакции США и России на крупномасштабную трансграничную операцию Турции.
ВС Турции регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом «решить вопрос с безопасностью границы» с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30−40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.