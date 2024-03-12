В Омской области отстранённый директор МУП «Водник» вновь стал руководителем

Директор данного предприятия, которого ранее отстранили от его управления, вновь стал фактическим руководителем.
«В связи с привлечением к административной ответственности и назначением наказания в виде дисквалификации директор МУП “Водник” лишен права управлять данным предприятием в течение года с 24 марта 2023 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Однако уже с августа прошлого года мужчина, занимая должность замдиректора предприятия, фактически руководил организацией.
За это его вновь привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа.
Ранее «МК в Омске» писал, что бывший работник АО «Омскметаллооптторг» отсудил у компании компенсацию за производственную травму 24-летней давности.