«Я так не думаю», — сказал Писториус журналистам, отвечая на вопрос о целесообразности передачи Киеву ракет таким способом.
9 марта Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину решить вопросы, препятствующие поставке немецких ракет Taurus Киеву. Именно тогда он не исключил возможности проведения так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев — английские Storm Shadow. Бербок одобрила предложение, напомнив, что круговые обмены вооружением уже происходили и раньше.
Комментируя это «Известиям», депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре назвал идею очередным трюком Запада, чтобы скрыть истинные намерения. Он считает, что добиваться продолжения украинского конфликта «морально неверно», а поставки ракет обходным путем или напрямую способствуют этому.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.