До этого, 7 марта, корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак сообщил, что украинские войска после потери контроля над Авдеевкой находятся в тяжелом положении. По словам журналиста, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разговоре с ним постоянно жаловались, насколько серьезной стала проблема с личным составом. Они сообщили, что возрастает число раненых и погибших, а также случаев дезертирства.