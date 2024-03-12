«С конца 2023 года Москва постоянно добивается новых успехов на поле боя и извлекает выгоду от неопределенности в отношении будущего западной военной помощи», — говорится в докладе.
Также 11 марта российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин заявил газете Financial Times, что Россия с высокой долей вероятности одержит победу в украинском конфликте. Он объяснил, что у РФ больше возможностей для производства 152-миллиметровых и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
До этого, 7 марта, корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак сообщил, что украинские войска после потери контроля над Авдеевкой находятся в тяжелом положении. По словам журналиста, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разговоре с ним постоянно жаловались, насколько серьезной стала проблема с личным составом. Они сообщили, что возрастает число раненых и погибших, а также случаев дезертирства.
Тогда же майор запаса украинской армии, военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что ВСУ, вероятно, продолжат отступать из-за неготовности оборонительных сооружений. По его мнению, украинской армии в течение текущего года необходимо строить фортификации и пытаться удерживать оборону.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.