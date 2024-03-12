Лукашенко заявил, что в Беларуси плохо ищут полезные ископаемые

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране плохо ищут полезные ископаемые, передает телеграм-канал «Пул Первого».
При этом на совещании по состоянию и развитию минерально-сырьевой базы Лукашенко подчеркнул, что все полезные ископаемые являются национальным достоянием. И что этот «стратегический запас» принадлежит только белорусскому народу.
— Это и калий, и нефть, и самый большой ресурс — пресная вода (бесценный ресурс), и многое другое, — перечислил он.
Однако здесь же белорусский президент обратил внимание на то, что необходимо грамотно и по-хозяйски распоряжаться теми ресурсами, которые есть у Беларуси. Но еще он раскритиковал качество поиска полезных ископаемых.
— То, что не имеем, надо искать. Ищем плохо, — указал он.
При этом Александр Лукашенко заметил, что в Беларуси довольно неплохо изучены природные богатства, находящиеся на поверхности. Чего нельзя сказать о залежах под землей.
— Знаем далеко не все. Поэтому надо наращивать геологоразведочные работы, — потребовал он.
А резюмируя, глава Беларуси сказал о том, что собственные минерально-сырьевые ресурсы стране нужны всегда. Так как эти ресурсы являются залогом суверенитета и стабильного развития экономики республики.