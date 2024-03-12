Премьер Грузии отреагировал на ультиматум Арахамии

Премьер подчеркнул, что грузинские власти выражали солидарность с Украиной «не только на словах, но и в конкретных действиях». В качестве примера он привел поставки гуманитарной помощи и более чем 600 резолюций и других документов, которые поддержала Грузия. «Когда на таком фоне делаются двусмысленные заявления, это укрепляет нашу веру в то, что все происходит не так, как должно быть», — отметил он.