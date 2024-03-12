Абсолютным победителем конкурса «Учитель года — 2024» в Казани стал Радик Хабиров

«Мы гордимся нашим казанским образованием. Вы всегда были и остаетесь фундаментом всех наших достижений, потому что в основе всего — люди. Будем внимательно следить за победителями конкурса и помогать на республиканском и федеральном этапах. Вместе мы сделаем жизнь, Казань, республику, страну лучше, но во главе будете — вы», — обратился к педагогам Ильсур Метшин.
«Вы одновременно воспитываете и даете знания, мгновенно распознаете способности ребенка и терпеливо помогаете им развиваться. Совсем недавно мы проводили Год педагога и наставника, но не завершаем работу по развитию сферы образования, продолжим поддерживать ваш бесценный труд. Вы живете в наших сердцах, и это навсегда», — сказал градоначальник.
Ильсур Метшин напомнил, что в этом году в Казани строят три школы, а также было завершено возведения пристроя к гимназии № 19. «Мы отремонтировали здания 17 образовательных организаций. Продолжим совершенствование инфраструктуры и в этом году. В частности, проведем капитальный ремонт шести учреждений и почти двух десятков пищеблоков. Я хочу поблагодарить раиса республики Рустама Минниханова за беспрецедентную поддержку — Казань занимает по итогам последних 10 лет абсолютное первое место среди всех столиц субъектов Российской Федерации по развитию социальной инфраструктуры», — добавил мэр.
Накануне Дня учителя мэр города Ильсур Метшин встретился с казанскими педагогами и обсудил с ними на круглом столе проблемы и перспективы современной школы. Градоначальник принял решение увеличить размеры грантов молодым преподавателям.
Далее Ильсур Метшин вручил награды финалистам конкурса этого года. Городской этап проводился с ноября по февраль. За это время учителя проходили разные испытания, показывая профессиональные навыки: вели открытые уроки, воспитательные мероприятия, организовывали мастер-классы и работу педагогической мастерской. Чтобы попасть в финал, конкурсанты должны были ответить на вопросы директоров ведущих школ города, предыдущих победителей испытаний, руководителей структурных подразделений исполкома города и других.
Самому молодому участнику конкурса — 22 года, а самым старшим оказалась Валентина Головушкина, которая сейчас уже на пенсии. Всего в этом году наградили 56 человек. Соревнования проводились по 14 номинациям, включая две новые — «Учитель-дефектолог» и «Учитель-логопед».
Абсолютным победителем конкурса стал Радик Хабиров, который работает в школе № 108 учителем физики. Он поблагодарил свою семью за постоянную поддержку, а также руководство города за новые возможности. «Когда общаешься с коллегами из других городов, всегда приятно слышать их отзывы о нашем образовании. Ощущаешь гордость в такие моменты. Например, один коллега сказал мне, что на их педсоветах они всегда обсуждают, как в Казани все хорошо. И это правда. Я горжусь тем, что являюсь членом команды казанского образования», — сказал Радик Хабиров.
В номинации «Учитель-предметник» лауреатами стали Екатерина Бортникова из лицея № 23, Оксана Михеева из полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию», Динар Валиуллин из гимназии № 183, Эдгар Рахимов из татарской гимназии № 2 им. Ш. Марджани при КФУ и Надежда Тимирханова из гимназии № 139 — центра образования. Второе место заняла Аделя Набиуллина, которая работает в гимназии № 94 им. Л. Мурысина, а третье — Екатерина Алаева, преподающая в школе № 18.
Среди учителей татарского языка и литературы лучшей стала Рафия Хуснутдинова из лицея № 149. Второе место — у Хамзии Хуснутдиновой из гимназии № 33. Третьим призером объявлена Лейля Гарифзянова, работающая в гимназии № 19. Айнур Ибрагимов из многопрофильного лицея № 170 и Минзиля Хабибрахманова из гимназии № 21 стали лауреатами в этой номинации.
Победителем в номинации «Педагогический дебют» признали Ксению Епишеву из гимназии № 122 им. Ж. Зайцевой. На второй строчке расположилась Диана Каримова, учительница гимназии № 6. А третье место разделили Алина Гарифуллина из школы № 15 и Екатерина Харитонова из школы № 39.
Самым опытным учителем в номинации «Педагог-ветеран» признали Валентину Головушкину из русско-татарской школы № 14. Второе место заняла Саодат Рахманова из лицея № 146 «Ресурс». Третье — у Валентины Новиковой из гимназии № 126. Лауретами объявили Винеру Хабибуллину из школы № 168, Гулюзу Макарову из военно-патриотического образовательного центра — школы № 67 им. А. Чехова, Марину Тихонову из школы № 70 и Ирину Туманову из школы № 127.
В номинации «Педагог ОБЖ» жюри присудило победу Радику Идиятову, который работает в многопрофильном лицее № 185. Вторым призером стал Разих Камалов из политехнического лицея № 182, а третьим — Эмиль Файзуллин из школы № 171.
Победителем в номинации «Воспитать человека» стала Инесса Смагина, преподающая в школе № 18. Второе место заняла Анастасия Головастикова из гимназии № 175, а третье присудили Анне Маркеловой из гимназии № 179.
В номинации «Сердце отдаю детям» лучшей оказалась Лиана Мельник, которая работает в детской школе искусств Приволжского района. Второй стала Альфия Савченко из школы № 57. Третье место занял Алексей Толпегин, преподающий во дворце детского творчества им. А. Алиша.
Среди педагогов-психологов жюри присудило победу Рано Хасанбаевой. Она работает в детском саду № 289. Вторым призером стала Ксения Емельянычева из школы № 54. На третьей строчке разместилась Инна Ханжина из школы № 12.
В новой номинации — «Учитель-дефектолог» — сильнейшей определили Алсу Заббарову из многопрофильной полилингвальной гимназии № 180. Второе место заняла Дарья Антипова, которая работает в школе № 1, а третье место — Елена Карсакова из многопрофильного лицея № 188.
Во второй новой номинации — «Учитель-логопед» — победа досталась Юлии Антоновой из школы № 136. Вторым призером признали Гульназ Ганееву из детсада № 293. На третьей позиции — Анна Любавина, работающая в детском саду № 14.
Лучшим «Воспитателем дошкольного образовательного учреждения» назвали Регину Давлетшину из детсада № 36. Второе место заняла Алена Карбина из детсада № 189, а третье место разделили Екатерина Шагиева, работающая в детском саду № 44, и Чулпан Пеплайкина из детсада № 370.
Лучшим педагогом инклюзивного образования в детских садах стала Лейля Ведерникова из детского сада № 63. В этой же номинации второе место присудили Гульсине Галимовой, обучающая в детсаду № 282, а на третьем оказалась Татьяна Серикова из детсада № 316.
А в школах лучшим педагогом инклюзивного образования признали Лилию Березину из школы № 1. Вторым призером стала Екатерина Ибраева, преподающая в татаро-русской школе № 65. Третье место заняла Елена Абдуллина из школы № 140.
Среди воспитателей в группах с обучением и воспитанием на родном татарском языке победу одержала Эльвира Султанова из детского сада № 346. Второе место заняла Эльмира Зиганшина, работающая в дошкольном учреждении № 252. Третье место разделили Зухра Галимзянова из детсада № 209 и Гульназ Бедертдинова из детсада № 112.
Казань регулярно приносит победы в копилку побед республики в различных конкурсах. Только в прошлом году педагоги столицы РТ выиграли в шести профессиональных состязаниях, а за последние пять лет количество призовых мест достигло 17.
Так, Айсылу Лотфуллина из школы № 41 стала абсолютным победителем среди воспитателей в конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Поэтому в этом году конкурс проводится в Казани — городе-победителе.
Камила Вильданова.