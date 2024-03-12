Абсолютным победителем конкурса «Учитель года — 2024» в Казани стал Радик Хабиров

Абсолютным победителем конкурса стал Радик Хабиров, который работает в школе № 108 учителем физики. Он поблагодарил свою семью за постоянную поддержку, а также руководство города за новые возможности. «Когда общаешься с коллегами из других городов, всегда приятно слышать их отзывы о нашем образовании. Ощущаешь гордость в такие моменты. Например, один коллега сказал мне, что на их педсоветах они всегда обсуждают, как в Казани все хорошо. И это правда. Я горжусь тем, что являюсь членом команды казанского образования», — сказал Радик Хабиров.