Путин заявил об участии более 1 млн человек в кадровой системе «Лидеры России»

«Это уже пятый у нас выпуск, да? За эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, во всем мире, наверное. Это круто», — сказал Путин.
Президент также рассказал, что в конкурсе «Лидеры России» хотят участвовать и граждане других государств, и 29 иностранцев, принимавших участие, решили получить гражданство РФ. «Причем это из 12 стран, и стран дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария, ну и из стран СНГ», — уточнил Путин. Он поделился, что ему приятно, что эти люди хотят работать в России, и добавил, что конкурсанты смогут получить гражданство в ускоренном и облегченном порядке.
Еще Путин подчеркнул, что этот конкурс дает возможность участникам поддерживать связь — из них складывается сообщество. Конкурсанты прошлых лет рассказывали президенту, что продолжают общение и обмен полезной информацией, которую могут использовать в работе.
Ранее, 25 февраля, конкурс «Лидеры России» представил список победителей, в который вошли 102 человека. Это 83 мужчины и 19 девушек, выходцы из 31 региона России. Также среди них есть два управленца из Бельгии и Сербии. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что заявки на конкурс подавали 160 тыс. менеджеров и конкурс на место победителя составил 500 человек.
В тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев, один из наставников на конкурсе, выразил уверенность, что победители «Лидеров России» через несколько десятилетий будут управлять страной. Он отметил, что это позитивные и грамотные люди, которые разбираются в технологиях, а не только в экономике и политике.
За два дня до этого Кириенко подчеркнул, что этот проект уникален тем, что на нем можно показать себя и потом действительно добиться карьерных высот, став, например, губернатором или министром. По его словам, таких конкурсов нет больше нигде в мире.
«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который дает возможность получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав сообщества лучших управленцев страны, флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится с 2017 года, его участниками успели стать более миллиона лидеров из разных стран мира.