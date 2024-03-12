Путин заявил об участии более 1 млн человек в кадровой системе «Лидеры России»

Президент также рассказал, что в конкурсе «Лидеры России» хотят участвовать и граждане других государств, и 29 иностранцев, принимавших участие, решили получить гражданство РФ. «Причем это из 12 стран, и стран дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария, ну и из стран СНГ», — уточнил Путин. Он поделился, что ему приятно, что эти люди хотят работать в России, и добавил, что конкурсанты смогут получить гражданство в ускоренном и облегченном порядке.