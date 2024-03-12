Киселев анонсировал большое интервью Путина

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина телеканалу «Россия 1» и РИА Новости.
«После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала “Россия” и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над “и”. Ждем и готовимся», — сказал Киселев, стоя на фоне Сенатского дворца Кремля.
Интервью покажут в среду, 13 марта, на телеканале «Россия 1» и ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru, Telegram-канал t.me/rian_ru и аккаунты в соцсетях агентства.
Глава государства 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.