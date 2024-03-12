Киселев анонсировал большое интервью Путина

«После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала “Россия” и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над “и”. Ждем и готовимся», — сказал Киселев, стоя на фоне Сенатского дворца Кремля.