Путин заявил о готовности России к ядерной войне

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли РФ готова к ядерной войне.
В США, напомнил Путин, объявили о том, что они не собираются отправлять свои войска на Украину. По мнению президента РФ, в Штатах понимают, что Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию.
«Я же сказал, что (президент США Джо) Байден — человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — подчеркнул Путин.