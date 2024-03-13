Путин заявил о готовности России к ядерной войне

«Я же сказал, что (президент США Джо) Байден — человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — подчеркнул Путин.