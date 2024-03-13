Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Путин заявил о готовности России к ядерной войне

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что он не считает, что «все несется так в лоб».
Источник: AP 2023

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли РФ готова к ядерной войне.

В США, напомнил Путин, объявили о том, что они не собираются отправлять свои войска на Украину. По мнению президента РФ, в Штатах понимают, что Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию.

«Я же сказал, что (президент США Джо) Байден — человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — подчеркнул Путин.

Путин Владимир