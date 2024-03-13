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Путин рассказал, о чем должны быть переговоры по Украине

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Источник: © РИА Новости

«Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия знает различные варианты, о которых идет речь, и знает «морковки, которые собираются показывать», чтобы убедить, что момент для переговоров настал.

«Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить», — заключил президент.

переговоры
Путин Владимир