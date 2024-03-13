Путин рассказал, о чем должны быть переговоры по Украине

«Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации», — сказал Путин.
Президент добавил, что Россия знает различные варианты, о которых идет речь, и знает «морковки, которые собираются показывать», чтобы убедить, что момент для переговоров настал.
«Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить», — заключил президент.