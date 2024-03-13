Мэр Уфы попросил потерпеть неудобства, связанные с юбилеем Уфы

При этом, по словам Ратмира Рафиловича, впереди еще немало работы. Сейчас активными темпами продолжается строительство Центра борьбы в микрорайоне Глумилино, а также Центра фехтования в Затоне и комплекс сооружений для гребного слалома в Инорсе. Помимо это, значимым и серьезным объектом является реконструируемая улица Октябрьской Революции.