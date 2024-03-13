Мэр Уфы попросил потерпеть неудобства, связанные с юбилеем Уфы

Официальной датой празднования мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил 31 августа. Хотя официальный день рождения столицы 12 июня, праздничные мероприятия решили перенести на более позднее время.
Но, как признался градоначальник, праздновать столица РБ начала уже сейчас.
— Ведь весь год — юбилейный, и «подарки» уже получаем, — подчеркнул уфимский сити-менеджер. — Гостей ожидаем много, поскольку у Уфы большое количество партнеров в других городах страны и за рубежом. Ведется федеральная кампания по привлечению гостей.
Уфимский градоначальник имел ввиду обновленный Театр кукол, новый Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина в Зеленой Роще и крытый футбольный манеж площадью 6,5 тысячи квадратных метров.
— В 2023 году дорог построено больше, чем отремонтировано, появилось более 70 километров тротуаров, — прокомментировал г-н Мавлиев. — Открыли долгожданный Зининский путепровод. Заменили почти 45 тысяч устаревших светильников на современные. Благоустроили сад имени Аксакова и сквер Альбанова. Обновили парк культуры и отдыха Нефтехимиков, территорию у Теплого озера. Продолжают развитие уникальный проект «Уфимское ожерелье» и экологическая акция «Зеленая Башкирия».
При этом, по словам Ратмира Рафиловича, впереди еще немало работы. Сейчас активными темпами продолжается строительство Центра борьбы в микрорайоне Глумилино, а также Центра фехтования в Затоне и комплекс сооружений для гребного слалома в Инорсе. Помимо это, значимым и серьезным объектом является реконструируемая улица Октябрьской Революции.
По словам начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Руслана Хайруллина, особое внимание уделят облику улиц в центре города, таких, как Ленина, Карла Маркса, Пушкина, Коммунистическая и Новомостовая. Именно здесь пройдут основные праздничные мероприятия.
Здесь на тротуарах уложат гранитную плитку, обновят фасады, стилизуя их под старину, а скамейки, фонарные столбы, урны и люки обретут единую форму.
— Все провода от уличного освещения спрячут под землю, — сказал г-н Хайруллин. — Унифицировать планируется также адресные таблички и магазинные вывески.
Вывески, по задумке властей, должны стать меньше размерами, иметь единый стиль и форму.
Местом проведения официальных торжеств выбрали три площадки: площадь имени Ленина на Горсовете, парк «Ватан» у конгресс-холла «Торатау» и «Уфа-Арена».
— Ожидается очень насыщенная программа, — пообещал Ратмир Мавлиев. — Начнется день с церемоний возложения цветов. В «Уфа-Арене» состоится торжественное собрание с участием официальных лиц, а уфимский амфитеатр у конгресс-холла «Торатау» и площадь имени Ленина станут основными событийными площадками.
Уже сегодня к юбилею столицы выпустили фирменные сувениры, футболки и кепки, на которых использовали герб города, образ куницы и башкирский орнамент. Их будут раздавать летом.
Ратмир Мавлиев обратил внимание уфимцев на то, что сейчас в городе происходят большие перемены, которые вызывают неудобства.
— Хочу попросить жителей проявить терпение, поскольку все объекты потом будут служить много лет, — отметил сити-менеджер Уфы.