Больше возможностей и льгот. На совещании у президента рассмотрели планы по строительству жилья

По информации пресс-службы главы государства, перед тем, как рассмотреть планы в сфере, участники встречи обсудили уже достигнутые успехи. Так, в прошлом году по всей стране было построено 85 тысяч единиц жилья, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. Населению были выделены ипотечные кредиты на 17 триллионов сумов.
В рамках программы на текущий год планируется построить 100 тысяч единиц жилья. На совещании рассматривались вопросы стоимости и качества нового жилья. Ответственным лицам даны указания по снижению себестоимости, улучшению качества строительства жилья.
Также отмечалось, что в целях увеличения предложения на рынке жилья на аукцион выставят дополнительные земельные участки под строительство многоквартирных домов.
Населению и строителям предоставят новые возможности. В частности, в этом году на финансирование ипотеки будет направлено 22,5 триллиона сумов. Почти 10 триллионов сумов будет выделено на ипотечное кредитование, 2,3 триллиона сумов — на субсидии для 20 тысяч семей с низким доходом.
На пополнение оборотных средств подрядных организаций будет направлено 500 миллиардов сумов. Они будут выдаваться в качестве льготных кредитов на срок до 18 месяцев с годовой ставкой 16% и годовым льготным периодом. Свои средства в это вложат и банки.
Кроме того, теперь к строительству пятиэтажных домов будут допускаться подрядчики с рейтингом «удовлетворительно», девятиэтажные дома смогут строить компании с рейтингом «средне-удовлетворительно». Это позволит задействовать в строительных работах почти 2 тысячи подрядчиков.
Также в сфере строительства жилья вводится «зеленый» стандарт. Соответствующим ему подрядчикам будет предоставляться кредит под 15% годовых.
Компания по развитию предпринимательства выделит 200 миллиардов сумов на предоставление подрядчикам поручительства по кредитам и частичной компенсации расходов по процентам. Действие таможенных льгот по импорту специальной техники для строительства жилья продлят еще на один год.
Также на совещании сообщили, что отменяется требование страхования ипотечного жилья, передаваемого под залог.
Семьи, включенные в программу по выводу из бедности и проживающие в непригодном жилье, по рекомендации «махаллинской семерки» смогут получить до 120 миллионов сумов кредитных средств на строительство или ремонт собственного жилья. При этом часть процентов по кредиту в первые пять лет будет покрываться из бюджета.
Компания по рефинансированию ипотеки должна будет увеличить уставной капитал до 100 миллионов долларов, а также расширить привлечение иностранных средств. Это расширит доступ населения к ипотеке.
Сегодня в областях начато строительство 38 массивов «Янги Узбекистон». В текущем году планируется построить еще 17. Однако в некоторых регионах наблюдаются задержки. Темпы строительства отстают в Сурхандарьинской, Андижанской, Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской областях.
Президент дал указание утвердить адресный список в разрезе массивов и ускорить строительные работы. При этом, по словам главы государства, главными требованиями должны оставаться качество, соблюдение сроков и себестоимость.
Также Мирзиёев подчеркнул необходимость усиления системы защиты населения при строительстве жилья на долевой основе. Для этого будут установлены минимальные требования к финансовой устойчивости строительных и подрядных организаций, участвующих в земельных аукционах.
Отмечено, что ветхое жилье в некоторых регионах будет обновлено в рамках реновации, для их жителей будут созданы современные условия.