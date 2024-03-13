Больше возможностей и льгот. На совещании у президента рассмотрели планы по строительству жилья

По информации пресс-службы главы государства, перед тем, как рассмотреть планы в сфере, участники встречи обсудили уже достигнутые успехи. Так, в прошлом году по всей стране было построено 85 тысяч единиц жилья, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. Населению были выделены ипотечные кредиты на 17 триллионов сумов.