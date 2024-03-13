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Еще в одной омской больнице сменили главврача

Людмила Маслакова покинула свою должность.

В Омске в детской городской больнице № 4 произошли кадровые перестановки. Теперь медучреждением руководит Лариса Гордий.

Ранее Лариса Гордий была главврачом детской больницы № 1 на Левобережье.

С 2003 года больницу возглавляла Людмила Маслакова.