Еще в одной омской больнице сменили главврача

В Омске в детской городской больнице № 4 произошли кадровые перестановки. Теперь медучреждением руководит Лариса Гордий.
Ранее Лариса Гордий была главврачом детской больницы № 1 на Левобережье.
С 2003 года больницу возглавляла Людмила Маслакова.
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В Омске в детской городской больнице № 4 произошли кадровые перестановки. Теперь медучреждением руководит Лариса Гордий.
Ранее Лариса Гордий была главврачом детской больницы № 1 на Левобережье.
С 2003 года больницу возглавляла Людмила Маслакова.