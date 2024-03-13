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Сможет ли Бишимбаев обжаловать решение суда присяжных

Министра юстиции Азамата Ескараева спросили, сможет ли Куандык Бишимбаев или сторона обвинения обжаловать решение присяжных заседателей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Источник: Фото пресс-службы суда

Министр заявил, что не уполномочен комментировать ход судебного процесса по делу Бишимбаева.

«Обратитесь, пожалуйста, в судебный орган, я не уполномочен. Обращайтесь в судебный орган, они вам пояснят».

сказал Ескараев в кулуарах Мажилиса.

Тогда журналисты уточнили, возможно ли с точки зрения закона подать апелляцию, после того как присяжные вынесли приговор.

«Пожалуйста, конечно, в рамках законодательства до вступления в силу любого приговора есть соответствующее время для подачи обжалования».

ответил глава Минюста.

Напомним, вчера судья Айжан Кульбаева приняла решение, что дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных.