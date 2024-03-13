Сможет ли Бишимбаев обжаловать решение суда присяжных

Министр заявил, что не уполномочен комментировать ход судебного процесса по делу Бишимбаева.
«Обратитесь, пожалуйста, в судебный орган, я не уполномочен. Обращайтесь в судебный орган, они вам пояснят».
Тогда журналисты уточнили, возможно ли с точки зрения закона подать апелляцию, после того как присяжные вынесли приговор.
«Пожалуйста, конечно, в рамках законодательства до вступления в силу любого приговора есть соответствующее время для подачи обжалования».
Напомним, вчера судья Айжан Кульбаева приняла решение, что дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных.