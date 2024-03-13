Министра образования назначили в Челябинской области

Виталий Литке работал в статусе и. о. с начала февраля 2024 года — с того момента, как уволилась Елена Коузова. Она много лет была первым заместителем министра образования региона, а после отставки Александра Кузнецова возглавила ведомство в качестве исполняющего обязанности министра.