Министра образования назначили в Челябинской области

Виталий Литке работал в статусе и. о. с начала февраля 2024 года — с того момента, как уволилась Елена Коузова. Она много лет была первым заместителем министра образования региона, а после отставки Александра Кузнецова возглавила ведомство в качестве исполняющего обязанности министра.
Виталий Литке родился в 1986 году. Работать он начал в 2009-м. Сначала Литке был преподавателем в Челябинском радиотехническом техникуме, а потом стал директором этого учреждения. Новый министр является суперфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России». В августе 2021 года губернатор Алексей Текслер назначил Виталия Литке заместителем министра образования и науки региона.