Секретаря Совбеза Татарстана Рафаиля Гильманова наградили орденом «Дуслык». Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
Гильманов был удостоен этого ордена за заслуги в обеспечении общественной безопасности, укреплении законности и правопорядка, многолетнюю безупречную службу.
Отметим, Рафаиль Гильманов родился 10 марта 1959 года. Указ о его награждении был подписан 9 марта, то есть за день до того, как секретарю Совбеза Татарстана исполнилось 65 лет.
Напомним, глава Татарстана наградил Александра Лукашенко орденом «Дуслык».