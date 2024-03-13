Сын Шарля де Голля умер на 103-м году жизни

По словам Пьера де Голля, его отец служил в ВМС Франции на протяжении 42 лет. Кроме того, Филипп де Голль заседал во французском сенате в 1986—2004 годах. После отставки он написал несколько работ о своем отце Шарле де Голле. В декабре 2021-го адмирал отметил 100-летний юбилей.