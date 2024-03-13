В Дании женщин будут призывать в армию для гендерного равенства

Изменения в закон о призыве в армию планируется принять в 2025 году, в 2026 году они вступят в силу, уточнил Троэльс Лунд Поульсен. В соответствии с новым законом призывники будут проходить пять месяцев базовой подготовки и шесть месяцев оперативной службы вместе с дополнительным обучением.