Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник

«Ракетные войска группировки успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов (десять тысяч километров в час — Прим ред.) и работает на твердом топливе, в Йемене намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле», — заявил источник.
В минувший четверг лидер «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси рассказал об усилиях движения по производству гиперзвуковых ракет, заявив, что «наши враги, друзья и наш народ увидят уровень достижений стратегического значения, которые поставят нашу страну по своим возможностям в ряды немногих стран в этом мире».
Тогда аль-Хуси сообщил, что йеменские силы использовали новое оружие в недавних операциях в Красном и Аравийском морях, чем удивили США и Великобританию. Лидер «Ансар Алла» уточнил, что йеменские войска атаковали 61 судно и военный корабль после начала операции палестинцев против Израиля «Наводнение Аль-Аксы».
В начале октября прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами, особенно, если Америка вмешается в палестино-израильский конфликт в секторе Газа.