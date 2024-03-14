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Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник

КАИР, 14 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), которую поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности и готовится внедрить такие ракеты в свой военный арсенал, рассказал РИА Новости военный источник, близкий к «Ансар Алла».
Источник: "Ансар Алла"

«Ракетные войска группировки успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов (десять тысяч километров в час — Прим ред.) и работает на твердом топливе, в Йемене намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле», — заявил источник.

Он добавил, что одновременно с испытаниями гиперзвуковой ракеты вооруженные силы на севере Йемена провели обновление своих ракет и беспилотников, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы удвоить их разрушительную силу, после испытаний, которые длились три месяца.

В минувший четверг лидер «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси рассказал об усилиях движения по производству гиперзвуковых ракет, заявив, что «наши враги, друзья и наш народ увидят уровень достижений стратегического значения, которые поставят нашу страну по своим возможностям в ряды немногих стран в этом мире».

Тогда аль-Хуси сообщил, что йеменские силы использовали новое оружие в недавних операциях в Красном и Аравийском морях, чем удивили США и Великобританию. Лидер «Ансар Алла» уточнил, что йеменские войска атаковали 61 судно и военный корабль после начала операции палестинцев против Израиля «Наводнение Аль-Аксы».

В начале октября прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами, особенно, если Америка вмешается в палестино-израильский конфликт в секторе Газа.