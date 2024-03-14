Андрей Кириленко и Алексей Текслер обсудили будущее челябинского баскетбола

Алексей Текслер в первую очередь поблагодарил Кириленко за внимание к Челябинской области и этому виду спорта, в частности. Губернатор также заметил, что регион со своей стороны оказывает поддержку баскетболу. Он также напомнил, что на Южном Урале проводились многие соревнования. Например, в прошлом году организовали Суперкубок по баскетболу 3×3.
«В апреле провели “Финал четырех” Высшей лиги чемпионата России. Также не могу не отметить уникальный турнир “Трудовые резервы” — прошел турнир непосредственно в цехе одного из наших промышленных предприятий. В свою очередь готов подтвердить, что и в дальнейшем продолжим развивать баскетбол», — подчеркнул Алексей Текслер.
Челябинская область не только проводит у себя крупные спортивные мероприятия, но и активно работает над созданием инфраструктуры для развития баскетбола — строит ФОКи, открывает баскетбольные залы. Как результат — сами южноуральцы начали больше интересоваться баскетболом.
«В Челябинске мы проводим международный баскетбол — это очень круто. Отмечу ваши инфраструктурные проекты, которые реализуются в области. Огромное спасибо за поддержку», — сказал Андрей Кириленко.
Он также добавил, что у Федерации баскетбола России есть новые идеи по дальнейшему продвижению баскетбола в регионе.