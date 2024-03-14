Андрей Кириленко и Алексей Текслер обсудили будущее челябинского баскетбола

Алексей Текслер в первую очередь поблагодарил Кириленко за внимание к Челябинской области и этому виду спорта, в частности. Губернатор также заметил, что регион со своей стороны оказывает поддержку баскетболу. Он также напомнил, что на Южном Урале проводились многие соревнования. Например, в прошлом году организовали Суперкубок по баскетболу 3×3.