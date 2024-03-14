Спикер Сената о деле Бишимбаева: «Будут серьезные изменения в нашем обществе»

«Я думаю, что и суд, и руководство Верховного суда понимают свою ответственность перед обществом, перед людьми. Я не думаю, что здесь кто-то сейчас “поведется” на какие-то манипуляции. Сейчас все заинтересованы в том, чтобы процесс был объективным, справедливым и законным. Все сейчас понимают свою ответственность. Поэтому я думаю, что как результат трагического случая, и судебного процесса, который сейчас идет, и принятия закона — ситуация будет меняться. Будет меняться в сторону улучшения. И сегодня общество требует защиты женщин от бытового насилия. И, я думаю, будем двигаться в сторону улучшения ситуации».