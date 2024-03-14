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Спикер Сената о деле Бишимбаева: «Будут серьезные изменения в нашем обществе»

Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что законопроект, ужесточающий наказание за бытовое насилие и громкий судебный процесс по делу Куандыка Бишимбаева внесут серьезные изменения в наше общество, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Источник: AP 2023

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, Ашимбаев заявил, что не сомневается в объективном и справедливом решении суда по делу Бишимбаева.

«Я думаю, что и суд, и руководство Верховного суда понимают свою ответственность перед обществом, перед людьми. Я не думаю, что здесь кто-то сейчас “поведется” на какие-то манипуляции. Сейчас все заинтересованы в том, чтобы процесс был объективным, справедливым и законным. Все сейчас понимают свою ответственность. Поэтому я думаю, что как результат трагического случая, и судебного процесса, который сейчас идет, и принятия закона — ситуация будет меняться. Будет меняться в сторону улучшения. И сегодня общество требует защиты женщин от бытового насилия. И, я думаю, будем двигаться в сторону улучшения ситуации».

прокомментировал Маулен Ашимбаев.

Напомним: судья Айжан Кульбаева приняла решение, что дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных.