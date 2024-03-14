Многодетным семьям Прикамье расширят льготы

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», в настоящее время закон учитывает детей в возрасте до 18 лет. После принятия законопроекта, семьи, чье право на льготы и меры поддержки прекратилось по действующим правилам, но возобновилось по новым, смогут вновь получить статус многодетных.



Также проект закона предусматривает новые меры поддержки для многодетных семей: бесплатное посещение детьми музеев, парков и выставок в любом регионе России, льготное питание и проезд, а также компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.



Проект закона будет рассмотрен на мартовском пленарном заседании в двух чтениях.