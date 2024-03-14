В ДНР промежуточная явка на выборах президента составила 57,84%

«Сегодня, 14 марта, подошел к концу этап досрочного голосования в ДНР, — сказал Высоцкий. — Явка по итогам сегодняшнего дня составила 57,84%. Мы перевалили за экватор — более половины [избирателей], и по моему глубочайшему убеждению, это весьма и весьма солидный результат».
Он добавил, что в предстоящие три дня выборов голосование будет осуществляться как на стационарных участках, так и вне их.
Досрочное голосование проходит в ДНР с 25 февраля в районах, близких к линии соприкосновения, с 10 числа оно началось повсеместно, завершилось сегодня.