В ДНР промежуточная явка на выборах президента составила 57,84%

«Сегодня, 14 марта, подошел к концу этап досрочного голосования в ДНР, — сказал Высоцкий. — Явка по итогам сегодняшнего дня составила 57,84%. Мы перевалили за экватор — более половины [избирателей], и по моему глубочайшему убеждению, это весьма и весьма солидный результат».