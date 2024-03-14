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В ДНР промежуточная явка на выборах президента составила 57,84%

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Явка по итогам пяти дней повсеместного досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой Народной Республике (ДНР) составила 57,84%. Об этом на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий.
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 14 марта, подошел к концу этап досрочного голосования в ДНР, — сказал Высоцкий. — Явка по итогам сегодняшнего дня составила 57,84%. Мы перевалили за экватор — более половины [избирателей], и по моему глубочайшему убеждению, это весьма и весьма солидный результат».

Он добавил, что в предстоящие три дня выборов голосование будет осуществляться как на стационарных участках, так и вне их.

Досрочное голосование проходит в ДНР с 25 февраля в районах, близких к линии соприкосновения, с 10 числа оно началось повсеместно, завершилось сегодня.