Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ

В четверг в 23.00 по московскому времени открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.
«За первые 5 минут 2% записавшихся на ДЭГ (в Камчатском крае — ред.) уже получили бюллетени и голосуют… Это почти 1000 избирателей», — сообщил Качанов в ходе старта работы избирательных участков регионов в центральной избирательной комиссии РФ.
В свою очередь заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что ни в одном другом виде голосования таких темпов не бывает.
ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.