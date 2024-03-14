Почти тысяча избирателей получили бюллетени за пять минут после начала ДЭГ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Почти 1000 избирателей из Камчатского края за 5 минут с начала голосования на выборах президента РФ получили бюллетени и голосовали, это 2% зарегистрировавшихся в регионе, сообщил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.