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На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В ЦИК РФ по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ, исполнив гимн России, передает корреспондент РИА Новости.
Источник: © РИА Новости

Избирательные участки на выборах президента РФ в пятницу утром по местному времени открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Перед открытием избирательного участка на Камчатке, которое прошло по видеосвязи с ЦИК РФ, в исполнении хора прозвучал гимн России. Члены и гости ЦИК стоя исполняли гимн.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.