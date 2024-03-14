На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России

Избирательные участки на выборах президента РФ в пятницу утром по местному времени открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Перед открытием избирательного участка на Камчатке, которое прошло по видеосвязи с ЦИК РФ, в исполнении хора прозвучал гимн России. Члены и гости ЦИК стоя исполняли гимн.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.