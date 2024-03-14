США отрицают присутствие американцев на Украине, обслуживающих ЗРК Patriot

Ранее в тот же день ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков заявил РИА Новости, что США применяют на Украине новую версию ЗРК Patriot с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами, которыми могут управлять только американские боевые расчеты.