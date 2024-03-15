На Колыме, Сахалине и Курилах открылись участки для голосования на выборах

«Ровно в восемь утра открылись все 86 избирательных участков. В регионе зарегистрированы 97 тысяч 255 избирателей. На участках работают около 300 общественных наблюдателей, прошедших необходимое обучение. При этом досрочно у нас проголосовало больше 10 тысяч человек. Это работники метеостанций, маяков, моряки, оленеводы, дорожники и золотодобытчики, многие из которые иногородние и работают в регионе вахтовым методом», — рассказал Жуков.