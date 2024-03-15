На Колыме, Сахалине и Курилах открылись участки для голосования на выборах

«Ровно в восемь утра открылись все 86 избирательных участков. В регионе зарегистрированы 97 тысяч 255 избирателей. На участках работают около 300 общественных наблюдателей, прошедших необходимое обучение. При этом досрочно у нас проголосовало больше 10 тысяч человек. Это работники метеостанций, маяков, моряки, оленеводы, дорожники и золотодобытчики, многие из которые иногородние и работают в регионе вахтовым методом», — рассказал Жуков.
На Сахалине и Курилах также началось голосование, открылись около 300 избирательных участков, рассказала РИА Новости председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова.
«Открылись 276 избирательных участков на Сахалине и 14 — на Курилах, из них работают девять временных: в СИЗО, аэропорту и в больницах. В списки для голосования включен 373 591 избиратель. В течение трех дней в регионе будет работать центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов. Следить за выборами будут почти 300 общественных наблюдателей», — рассказала собеседница агентства.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.