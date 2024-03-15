Губернатор Магаданской области проголосовал на выборах президента

«Готовиться к проведению выборов мы начали сразу после решения Думы. И о результатах подготовки говорят хотя бы такие цифры досрочного голосования. По-моему, такого голосования досрочного не было все предыдущие разы. Мы вместе с избиркомом организовали посещение вахтовых поселков по несколько раз, с учетом смены вахты. Поэтому достаточно большое количество людей сегодня проголосовало досрочно, вместе с нашими удаленными национальными поселками. И сегодня старт голосования действительно также активный», — сказал Носов журналистам сразу после голосования.