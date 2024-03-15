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Губернатор Магаданской области проголосовал на выборах президента

МАГАДАН, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов ровно в 8.00 (0.00 мск) — на открытии одного из избирательный участков в Магадане — проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Источник: Reuters

«Готовиться к проведению выборов мы начали сразу после решения Думы. И о результатах подготовки говорят хотя бы такие цифры досрочного голосования. По-моему, такого голосования досрочного не было все предыдущие разы. Мы вместе с избиркомом организовали посещение вахтовых поселков по несколько раз, с учетом смены вахты. Поэтому достаточно большое количество людей сегодня проголосовало досрочно, вместе с нашими удаленными национальными поселками. И сегодня старт голосования действительно также активный», — сказал Носов журналистам сразу после голосования.

Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовало на выборах президента РФ 14 тысяч человек.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.