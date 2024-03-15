В Приамурье, Якутии и Забайкалье начались выборы президента России

В Приамурье, по данным избиркома, открылись 706 избирательных участков. Большинство — в 8:00 (2:00 мск). Пять УИК начали работу на два часа раньше — в аэропорту Благовещенска, а также на рудниках северных районов.
Системами видеонаблюдения оборудованы 258 самых крупных участков Амурской области. Кадры в режиме онлайн будут транслироваться в центре общественного наблюдения за выборами в общественной палате региона. Там смонтировали видеостену, смотреть за происходящим на участках смогут представители кандидатов и партий, журналисты, наблюдатели. Более 400 участков оборудованы системами видеорегистрации. Фиксировать процесс не будут только на тех УИК, которые расположены в медучреждениях, СИЗО или там, где голосуют военнослужащие.
Более трех тысяч человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на выборах президента России в Приамурье, сообщал региональный избирком. К примеру, оленеводы и охотники Тындинского округа бюллетени заполняли прямо в тайге — в установленных палатках и на эвенкийских нартах.
Якутия расположена на огромной территории, и поэтому в республике применяется время трех часовых поясов. Голосование начинается с северо-восточных районов. В 8:00 (0:00 мск) открылись 42 избирательных участка в шести районах — Абыйском (шесть), Аллаиховском (пять), Верхнеколымском (восемь), Момском (семь), Нижнеколымском (пять) и Среднеколымском (11).
В 7:00 (1:00 мск) открываются 50 избирательных участков в трех районах — Верхоянском (22), Оймяконском (16) и Усть-Янском (12). И в 8:00 по якутскому времени (2:00 мск) открываются все остальные избирательные участки, расположенные на территории 25 районов и двух городских округов Якутии.
Как отметил глава республики Айсен Николаев, каждый из районов Якутии соизмерим с полноценным российским регионом. Например, по территории Усть-Майский район — это Кемеровская область, Среднеколымский — это Оренбургская область, Алданский — Приморский край, Верхнеколымский — это Татарстан.
В Забайкальском крае открылись 863 избирательных участка. Еще 13 уже завершили работу — там проходило досрочное голосование.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.