В Приамурье, Якутии и Забайкалье начались выборы президента России

Системами видеонаблюдения оборудованы 258 самых крупных участков Амурской области. Кадры в режиме онлайн будут транслироваться в центре общественного наблюдения за выборами в общественной палате региона. Там смонтировали видеостену, смотреть за происходящим на участках смогут представители кандидатов и партий, журналисты, наблюдатели. Более 400 участков оборудованы системами видеорегистрации. Фиксировать процесс не будут только на тех УИК, которые расположены в медучреждениях, СИЗО или там, где голосуют военнослужащие.